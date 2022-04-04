Стокгольм, 4 апреля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Похоже, что несколько теплых солнечных дней в южной и центральной областях Швеции сменились на зимнюю мрачную погоду. К такому выводу можно прийти, если послушать синоптиков из Шведского института гидрологии и метеорологии (SMHI), о чем 4 апреля сообщил новостной портал Omni.

Стокгольм. Швеция

Ранее в SMHI сообщили о введении «желтого» уровня погодной опасности, самом низком по трехбалльной шкале. Это произошло на фоне надвигающегося снегопада в восточной части лена Уппсала и северной части лена Стокгольм.

Отмечается, что непогода установится в ближайшие часы и продлится до позднего вечера. В районах Уппсалы и Стокгольма ожидается до пяти сантиметров снега, что может привести к гололедице и плохой видимости на дорогах.

Циклон в Швецию пришел с территории Норвегии.