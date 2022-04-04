Бухарест, 4 апреля 2022, 14:00 — REGNUM Военная база НАТО в Румынии разрослась до «целого города», численность военнослужащих здесь выросла до 3 тыс. за последнее время. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Отмечается, что за последние недели на базу Михайл Когэлничану, находящуюся неподалёку от Чёрного моря, перебросили более 1800 военнослужащих, сотни автомобилей и другую военную технику.
Около 1,9 тыс. из 3 тыс. военных — американцы, часть из них недавно прибыли из Германии. Также на базе находятся около 500 военнослужащих из Франции и примерно 300 — из Бельгии.
Представитель армии США, которого цитирует издание, называет румынскую базу «целым городом». Здесь есть почта, театр и торговая сеть, на базе регулярно проводятся учения.
Высокопоставленные источники газеты в США и Франции утверждают, что дополнительный контингент прибудет на военную базу в ближайшие месяцы. Их отправят на другие военные базы на территории Румынии.
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