Бухарест, , 14:00 — REGNUM Военная база НАТО в Румынии разрослась до «целого города», численность военнослужащих здесь выросла до 3 тыс. за последнее время. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

НАТО (сс) Allied Joint Force Command Brunssum

Отмечается, что за последние недели на базу Михайл Когэлничану, находящуюся неподалёку от Чёрного моря, перебросили более 1800 военнослужащих, сотни автомобилей и другую военную технику.

Около 1,9 тыс. из 3 тыс. военных — американцы, часть из них недавно прибыли из Германии. Также на базе находятся около 500 военнослужащих из Франции и примерно 300 — из Бельгии.

Представитель армии США, которого цитирует издание, называет румынскую базу «целым городом». Здесь есть почта, театр и торговая сеть, на базе регулярно проводятся учения.

Высокопоставленные источники газеты в США и Франции утверждают, что дополнительный контингент прибудет на военную базу в ближайшие месяцы. Их отправят на другие военные базы на территории Румынии.

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