Копенгаген, , 14:13 — REGNUM Сотрудники службы разведки Полиции Дании установили в доме экс-главы военной разведки страны Ларса Финдсена прослушку в виде небольших скрытых микрофонов, что позволило им слушать разговоры бывшего высокопоставленного разведчика не только о работе, но и его частной жизни. Об этом 4 апреля сообщила радиостанция DR.

Правительство Дании JensPeter

Ранее Ларс Финдсен возглавлял Службу военной разведки Дании (FE) с 2015 года. В декабре прошлого года он был арестован по подозрению в утечке секретной информации. После двух месяцев содержания под стражей его отпустили, но подозрения с него так и не были сняты.

Финдсен подозревался в утечках секретной информации в СМИ. Но редакция DR выяснила, что речь идет о том, что бывший спецслужбист якобы сливал информацию в разговорах со своими родственниками.

Поэтому, считают журналисты, за несколько месяц ареста Финдсена, в его частном дому были установлены подслушивающие устройства.