Ижевск, 4 апреля, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В отношении заведующей отделения БУЗ УР «Республиканский санаторий для детей «Ласточка» минздрава Удмуртии утвреждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве с использованием служебного положения. Женщина обвиняется в 11 преступлениях, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Марина Каширская ИА REGNUM Санаторий

По данным следствия, в 2020–2021 годах она похищала средства граждан под предлогом оплаты путевок в санаторий. Причем обвиняемая достоверно знала, что санаторно-курортное лечение предоставляется данным учреждением бесплатно. Общая сумма похищенных средств составила около 60 тыс. рублей.

В ходе предварительного расследования ущерб гражданам был полностью возмещен.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

В прокуратуре отметили, что за совершение указанных преступлений предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магнитогорске Челябинской области жителя Архангельска отдали под суд за мошенничество в отношении местных жителей. По данным полиции, гражданин 2002 года рождения создал в соцсети фейковый аккаунт и разместил в нём ложную информацию о выгодном вложении денег в криптовалюту. Люди ему поверили и вложили свои деньги. Всего следователи доказали 24 преступных эпизода. Деньги обвиняемый тратил на путешествия и на брендовую одежду.

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