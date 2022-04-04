Москва, , 13:58 — REGNUM Республика Ливан обанкротилась, как и Banque du Liban (Центральный банк страны). Об этом на своей странице «ВКонтакте» написал заместитель ливанского премьер-министра Саад аш-Шами.

Парламент Ливана

«Государство обанкротилось. Это крах, это потеря. Мне жаль об этом говорить», — написал Саад аш-Шами.

Он уточнил, что 2020 году, правительство Ливана уже объявляло о банкротстве, но сейчас умер ЦБ. Теперь неясно, как ливанцы будут печатать деньги.

Как сообщает ИА REGNUM, банкротство Ливана — это первое банкротство государства в мире в 2022 году.

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