* запрещённая в России организация

Вашингтон, , 13:57 — REGNUM Представитель Госдепартамента по делам афганских женщин заявил, что среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет единого мнения относительно запрета девочкам посещать школу, и часть из них считает открытие школ правильным решением. По словам Рино Амири, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не дождутся ослабления санкций и признания без выполнения международных требований.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

В интервью турецкому телеканалу TTV Амири упомянула о внутренних фракциях в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сказала, что они должны принять окончательное решение о школах.

«Люди в «Талибане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понимают, что открытие школ — правильное решение, — сказала она. — Потому что это решение также направлено на их политическое выживание».

Амири обвинила часть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые из-за ограниченного взгляда на шариат не позволили всем девочкам вернуться в школу, что, по её словам, является беспрецедентным решением для исламских стран.

Она добавила, что афганцы также выразили недовольство решением талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так как большинство жителей страны выступают за образование девочек.

США пытаются принудить «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к уважению основных прав женщин, включая право на работу и образование, ставя оказание иностранной помощи в зависимость от этого.

Амири добавила, что отказ талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) от выполнения своих обещаний о праве женщин на образование породил вопросы о взаимодействии с движением.

Что касается ослабления санкций и нормализации отношений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с миром, она сказала, что когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «нарушают поставленные условия, уменьшить или смягчить санкции невозможно».