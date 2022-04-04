Стокгольм, , 14:00 — REGNUM Сегодня, 4 апреля, министр Швеции по вопросам жилищного строительства Йохан Даниэльссон получил окончательный отчет правительственного расследования, согласно которому властям предложили внедрить в стране практику «стартового кредита» при покупки гражданами своего первого жилья. Об этом сообщил телеканал SVT.

1000 шведских крон (сс) Sveriges Riksbank

Сегодня при покупке дома в Швеции требуется обязательный денежный взнос в размере 15%, тогда как остальные 85% могут быть покрыты кредитом. Следовательно, когда цены на жилье высоки, слишком велик и размер обязательного взноса, что может стать препятствием для выхода молодых людей и других покупателей на рынок, чтобы приобрести свое первое жилье.

Согласно отчету правительственной следственной группы, эксперты предложили, чтобы покупатели первого жилья смогли покрыть 95% от рыночной суммы вместо нынешних 85%. Максимальная сумма кредита составляет 250 000 шведских крон или порядка 25 000 тысяч евро.