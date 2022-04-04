Париж, , 13:54 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен поддерживает союз с Россией в сфере безопасности, сообщает Le Parisien.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

Марин Ле Пен предупреждает о необходимости предотвратить «переход России в объятия Китая».

«Я очень четко заявила о своей поддержке Украине. Факт остается фактом: Россия останется. В какой-то момент, несмотря на очень глубокие разногласия, которые у нас есть в отношении России, мы должны будем попытаться предотвратить переход России в объятия Китая, превратив его в мегадержаву, которая затем может представлять опасность для европейских демократий», — заявила Марин Ле Пен.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре колонны грузовиков с 50 тоннами гуманитарного груза прибыли на Украину из Франции.

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