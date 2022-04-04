Сеул, , 13:53 — REGNUM Правительство Сеула рассматривает возможность постройки новых крематориев, поскольку спрос на кремацию увеличился из-за роста смертности от COVID-19. Об этом 3 апреля сообщило Yonhap News со ссылкой на заявление мэра города О Се Хуна.

Крематорий Иван Шилов © ИА REGNUM

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Данное заявление он сделал в ходе посещения Сеульского мемориального парка.

Мэр отметил, что крематории работают на полную мощность, но едва справляются с нагрузкой.

«Работники на местах находятся в очень сложной ситуации, поскольку их рабочая нагрузка почти удвоилась. Я считаю, что ситуация достигла критической точки, — заявил мэр. — Мы обеспечили место для добавления 11−15 печей в случае роста спроса на кремацию. Поскольку возникла срочная ситуация, мы рассматриваем возможность добавления печей».

О Се Хун отметил, что городские власти будут «активно рассматривать» постройку дополнительных крематориев, учитывая регулярность возникновения пандемий.