Уфа, , 13:54 — REGNUM При разбивке новых аллей в Башкирии нужно высаживать крупномеры. Об этом 4 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Высадка кедров © фото из личного архива Антона Николаева

«Высаживать бесчисленное количество маленьких росточков — это бессмысленное занятие», — заявил глава региона, отметив, что нужно высаживать крупномеры, которые выдержат сложные погодные условия.

Глава региона подчеркнул, что за насаждениями нужно ухаживать, только тогда города в Башкирии озеленятся.

По словам исполняющего обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства региона Алана Марзаева, в рамках акции «Зеленая Башкирия» планируется высадить около 49 тысяч деревьев и кустарников.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Уфе пройдет экологическая акция «Аллея надежды».