Липецк, 4 апреля, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Липецке 2 апреля на площади у дворца спорта «Звездный» прошел праздник «Зажги синим», посвященный Всемирному Дню информирования о проблемах аутизма. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Екатерина Васильева ИА REGNUM Аутизм характеризуется выраженным и всесторонним дефицитом социального взаимодействия и общения. Упражнение на развитие проприоцептивного канала восприятия с помощью сенсорного мешка

На мероприятии собрались семьи с особенными детьми, чтобы привлечь внимание общественности к необходимости помогать людям с аутизмом и повышать качество их жизни. В программе были игры, квесты, шоу мыльных пузырей и выступления творческих коллективов. На большом экране показали матч с участием липецкой инклюзивной хоккейной команды «Снежные барсы», в которой играют дети и подростки с аутизмом.

«Очень важно, что в нашем городе открываются новые классы и группы в детском саду, где дети с аутизмом могут учиться с обычными детьми. Мы гордимся успехами ребят с аутизмом в спорте и творчестве и продолжим поддерживать такие семьи», прокомментировала вице-мэр Ирина Артемова.

Одним из главных событий праздника стала акция «Зажги синим». Ее суть заключается в том, что около трёх тысяч зданий и достопримечательностей более чем в 600 городах и 45 странах мира подсвечиваются синим, чтобы привлечь внимание к проблеме аутизма. Липецк принимает участие в акции с 2015 года.