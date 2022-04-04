Нальчик, , 13:52 — REGNUM В столице Кабардино-Балкарии открыли первое в республике арт-пространство «Периметр». Площадку для проведения фестивалей, кинопоказов, арт-ярмарок, вернисажей и концертов открыли 2 апреля во дворе дома №17 на пешеходной части Кабардинской улицы в Нальчике, сообщили в мэрии города.

Вид на город Нальчик (сс) Focuk

Создание первой в республике арт-площадки стало возможным благодаря гранту Ростуризма в размере более 2 млн рублей. На площадке созданы условия для встреч представителей творческих профессий: музыкантов, художников, дизайнеров и ремесленников и демонстрации их достижений. Посещать площадку могут все желающие бесплатно.

В день открытия арт-пространства был представлен новый объект настенной живописи, посвященный истории Нальчика. Гостям продемонстрировали также инсталляции, созданные по проектам участников творческого объединения «Периметр». Для детей организовали мастер-класс по поделкам из бумаги и другие развлечения. При этом всех участников церемонии открытия угощали горным чаем с медом и фруктовым морсом.

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