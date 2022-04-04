Москва, , 13:52 — REGNUM Западные политики привыкли работать в рамках политического цикла от выборов до выборов, и не думают о стратегических интересах. Об этом 4 апреля заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец на телеканале «Россия 24».

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«Они живут краткосрочными интересами. Они живут по принципу ночь простояли — день продержаться, а завтра ещё что-то придумаем», — заявил Зубец.

«Поэтому, к сожалению, от наших «стратегических партнёров», к сожалению, не приходится ждать восприятия всерьёз собственных интересов, не говоря уже о наших. Они, к сожалению, жертвуют своими политическими долгосрочными экономическими интересами ради сиюминутной выгоды. И конца и края этой недальновидной политики я лично не вижу — будет только хуже, к сожалению», — указал он.