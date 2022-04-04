* запрещённая в России организация

Тегеран, , 13:51 — REGNUM МИД Ирана осудил гибель мирных жителей при взрыве в афганской провинции Герат и призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взять на себя ответственность за обеспечение безопасности всех афганских граждан. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Бойцы «Талибана» (запрещённая в РФ организация)

Саид Хатибзаде, официальный представитель МИД Ирана, выразил соболезнования семьям жертв взрыва и раскритиковал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за необеспечение безопасности населения.

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Ссылаясь на увеличение числа подобных нападений, Хатибзаде призвал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполнить свои обязательства по обеспечению безопасности всех афганских граждан.

Необходимо отметить, что с падением предыдущего правительства и приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) увеличилось количество терактов смертников и взрывов, места скопления населения, особенно шиитов, становятся объектами терактов.

Недавно смертник совершил теракт в преимущественно шиитском городе Джибриль в провинции Герат, убив и ранив десятки человек.