Санкт-Петербург, 4 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге ожидается резкое ухудшение погоды в виде сильного ветра с порывами до 18 м/с, предупреждает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Александр Иванович Репин. «Весна»

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 5 апреля, ожидается облачная погода. Осадки преимущественно в виде мокрого снега.

«Ветер южный, юго-восточный, днем переходящий к юго-западному, западному умеренному, утром, днем местами порывы до сильного, до 18 м/с», — говорится в сообщении синоптиков.

Температура воздуха в Петербурге ночью составит 0…+2 градуса, днем +2…+4 градуса. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться.

Добавим, что также 5 апреля ожидается очень низкое атмосферное давление, до 730 мм.