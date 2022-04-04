Архангельск, 4 апреля, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Архангельской области могут открыть производство медицинского йода. Технологию для потенциального инвестора разработали специалисты Северного Арктического федерального университета, сообщает региональное правительство.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области Александр Цыбульский в ходе заседания попечительского совета САФУ имени М.В. Ломоносова

По данным ведомства, месторождение находится в Приморском районе, в данный момент решается вопрос предоставления земли, что позволит приступить к созданию производства.

«Нужно признать, что большинство тех инициатив, которые мы обсудили, не новые – они, если можно так выразиться, «лежали на полке» и ждали своего времени. Мне кажется, сейчас как раз пришло время для того, чтобы начать их реализацию. Это в том числе проекты по добыче минералов, в частности йода», — сказал губернатор.

Глава региона отметил, что йод в последние годы является минералом, который практически полностью импортируется в Россию из других стран.

«У нас с вами буквально под боком, в Приморском районе, есть крупное месторождение йода. И есть все возможности для его освоения. Есть потенциальный инвестор», — сказал Александр Цыбульский.

Как сообщало ИА REGNUM, в САФУ напомнили о разработках местных ученых для оборонных предприятий.