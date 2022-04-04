Берлин, , 13:51 — REGNUM Докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон Таубадель 3 апреля прокомментировала сообщения о том, что граждан албанской национальности якобы исключали из избирательных списков на выборах в Сербии, которые прошли 3 апреля.

«Выборы, выборы...» Цитата из х∕ф «День выборов». Реж. Олег Фомин. 2007. Россия

На своей странице в социальной сети Виола фон Крамон призвала внести сообщения о подобных случаях в предварительный доклад наблюдательной комиссии и доклад Европарламента.

Заявление фон Крамон стало ответом на жалобу албанской правозащитницы Теуты Фазлиу. Ее имя было исключено властями Буяноваца из избирательных списокв.

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