Берлин, 4 апреля 2022, 13:51 — REGNUM Докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон Таубадель 3 апреля прокомментировала сообщения о том, что граждан албанской национальности якобы исключали из избирательных списков на выборах в Сербии, которые прошли 3 апреля.
На своей странице в социальной сети Виола фон Крамон призвала внести сообщения о подобных случаях в предварительный доклад наблюдательной комиссии и доклад Европарламента.
Заявление фон Крамон стало ответом на жалобу албанской правозащитницы Теуты Фазлиу. Ее имя было исключено властями Буяноваца из избирательных списокв.
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