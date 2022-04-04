Берлин, 4 апреля, 2022, 13:51 — ИА Регнум. Докладчик Европарламента по Косово Виола фон Крамон-Таубадель 3 апреля прокомментировала сообщения о том, что граждан албанской национальности якобы исключали из избирательных списков на выборах в Сербии, которые прошли 3 апреля.

Цитата из х∕ф «День выборов». Реж. Олег Фомин. 2007. Россия «Выборы, выборы...»

На своей странице в социальной сети Виола фон Крамон призвала внести сообщения о подобных случаях в предварительный доклад наблюдательной комиссии и доклад Европарламента.

Заявление фон Крамон стало ответом на жалобу албанской правозащитницы Теуты Фазлиу. Ее имя было исключено властями Буяноваца из избирательных списков.