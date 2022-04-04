4 апреля 2022 | Время чтения 5 мин

4 апреля 2022 года в Москве в Музее современной истории России открывается выставка «НАТО. Хроника жестокости». Экспозиция расскажет о противоречиях между миролюбивой риторикой альянса и реальными историческими фактами, наполненными насилием и жестокостью.

Евгений Цоц, , 14:35 — REGNUM Антисоветский альянс НАТО был создан 73 года назад, 4 апреля 1949 года. Учредителями выступили Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция. Первый генсек НАТО британский лорд Гастингс Исмей провозгласил цель новой организации предельно ясно — «держать русских вне Европы, американцев — в Европе, а немцев — под контролем Европы».

Заседание НАТО. 1949

4 апреля 2022 года в Москве в Музее современной истории России открывается выставка «НАТО. Хроника жестокости». Экспозиция расскажет о противоречиях между миролюбивой риторикой альянса и реальными историческими фактами, наполненными насилием и жестокостью. Посетителям покажут документальные фотографии, показывающие истинное лицо альянса в годы Холодной войны и в последние десятилетия.

Появление Североатлантического альянса стало итогом политики сдерживания СССР, зародившейся ещё в конце Второй мировой войны. Первым шагом нового противостояния можно считать август 1945 года, когда Соединённые Штаты сбросили атомные бомбы на города Хиросима и Нагасаки уже побеждённой Японии. Гибель свыше 100 тысяч мирных жителей стала сигналом союзникам по антигитлеровской коалиции — у США есть мощное оружие. А уже в 1946 году американцы начали определять Советский Союз как главного геополитического противника.

Постепенно НАТО приступил к созданию прямой угрозы для Советского Союза. В 1980-х в ряде стран Западной Европы были развёрнуты баллистические ракеты «Першинг-2» и крылатые ракеты «Томагавк», что создало возможность атаки на гражданские и военные объекты в СССР и других странах социалистического блока.

Ракета Першинг-2. 1983 год Defenseimagery.mil

Но особую активность блок развернул с распадом Советского Союза. Несмотря на заверения, которые получил президент СССР Михаил Горбачёв от главы Госдепа США Джеймса Бейкера и канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера о том, что НАТО не будет расширять свои границы, вскоре в блок начали вступать новые страны. Конце 90-х — Венгрия, Польша и Чехия, в нулевых — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, а после Албания и Хорватия. В последние годы к Североатлантическому альянсу присоединились Черногория и Северная Македония. На саммите НАТО, состоявшемся в 2008 году, было принято решение, что в блок войдут Украина и Грузия.

После Второй мировой войны США и НАТО активно ввязывались в вооружённые конфликты или сами их устраивали. Начиная с 1945 года, с атаки Хиросимы и Нагасаки, западные страны приняли участие в более чем трёх десятках различных «спецопераций». Только в 1946 году США выступили с поддержкой одного из участников гражданских войн в Китае и Греции, а Франция стала участником конфликта в Индокитае. В 1948 году американцы поддержали одну из сторон в гражданской войне в Коста-Рике, с 1950 года страны НАТО вмешались в ход Корейской войны. В 50−60-х годах политические кризисы и военные перевороты с участием американцев и их союзников ожидали Иран, Гватемалу, Ливан, Тайвань, Лаос, Конго, Кубу, Бразилию, Доминиканскую республику, Вьетнам и Камбоджу. В 70-х — Чили и Йемен. В 80-х США при поддержке союзников вмешались в конфликт Ирана и Ирака, ввели войска в Ливан, вторглись в Гренаду, провели военную операцию против Ливии, совершили интервенцию в отношении Панамы.

Далее НАТО провели операцию «Буря в пустыне» против Ирака, «Обдуманная сила» против Республики Сербской, нанесли ракетные удары по Судану и Афганистану. После новая операция против Ирака — «Пустынный лис». В 1999 году Североатлантический альянс атаковал Югославию, нанеся варварские авиаудары по городам страны.

В 2001 году НАТО начало военную операцию в Афганистане, продлившуюся 20 лет. В 2003 году вторглось в Ирак, свергнув правительство Саддама Хусейна. В 2011 году совершило интервенцию в Ливию, в результате чего было свергнуто правительство Муаммара Каддафи. В 2014 году США вторглись в Сирию и по-прежнему остаются в этой стране, мешая восстановлению национального единства.

Солдаты НАТО Daniel Cole

О том, что во главе Североатлантического альянса, в котором формальное равенство имеют все участники, находятся США, говорит несколько фактов. Во-первых, именно американцы оказываются инициаторами военных операций, во-вторых, силами блока в Европе неизменно руководит американский генерал, в-третьих, именно на США приходится около 70% всех затрат военного блока. Расходы, между прочим, немаленькие. Совокупные военные расходы стран НАТО в 2019 году составили 1 трлн долларов США. При этом поставщиками вооружения выступают американские компании ВПК.

Украина уже прошла несколько этапов сближения с НАТО. В 1991 году она присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества, в 1994 году вошла в программу «Партнёрство во имя мира». Украинский контингент задействовался НАТО в ходе операций в Ираке и Афганистане. Ещё в 2008 году Киев подал заявку на подготовку к членству в альянсе. На новый уровень сотрудничество вышло с 2014 года после госпереворота на Украине. В 2019 году курс на вступление закрепили в конституции. Инструкторы стран НАТО вели подготовку военнослужащих Вооружённых сил Украины. В августе 2021 года министры обороны США и Украины подписали договор об основах оборонного партнёрства.

В последние время страны НАТО активно поставляли на Украину оружие. За три месяца до начала спецоперации России Киев получил от альянса 1,2 тысячи тонн военных грузов, включая противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и гранатомёты NLAW. Новым этапом сотрудничества Украины и НАТО можно назвать заявления президента страны Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции в феврале 2022 года, когда он выразил намерения получить для страны статус ядерной державы. При условии уже имевшейся развитой военной инфраструктуры и передачи необходимых технологий от США в короткие сроки Украина могла стать для России беспрецедентной угрозой.

Владимр Зеленский на тактических учениях подразделений ВСУ President.gov.ua

Тем не менее, несмотря на активное сотрудничество и помощь, после начала специальной военной операции России на Украине Североатлантический альянс решил остаться в стороне, ограничившись поставками вооружений и невоенной поддержкой.