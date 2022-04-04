Евгений Цоц, 4 апреля 2022, 14:35 — REGNUM Антисоветский альянс НАТО был создан 73 года назад, 4 апреля 1949 года. Учредителями выступили Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, США и Франция. Первый генсек НАТО британский лорд Гастингс Исмей провозгласил цель новой организации предельно ясно — «держать русских вне Европы, американцев — в Европе, а немцев — под контролем Европы».

Заседание НАТО. 1949
Заседание НАТО. 1949

4 апреля 2022 года в Москве в Музее современной истории России открывается выставка «НАТО. Хроника жестокости». Экспозиция расскажет о противоречиях между миролюбивой риторикой альянса и реальными историческими фактами, наполненными насилием и жестокостью. Посетителям покажут документальные фотографии, показывающие истинное лицо альянса в годы Холодной войны и в последние десятилетия.

Появление Североатлантического альянса стало итогом политики сдерживания СССР, зародившейся ещё в конце Второй мировой войны. Первым шагом нового противостояния можно считать август 1945 года, когда Соединённые Штаты сбросили атомные бомбы на города Хиросима и Нагасаки уже побеждённой Японии. Гибель свыше 100 тысяч мирных жителей стала сигналом союзникам по антигитлеровской коалиции — у США есть мощное оружие. А уже в 1946 году американцы начали определять Советский Союз как главного геополитического противника.

Постепенно НАТО приступил к созданию прямой угрозы для Советского Союза. В 1980-х в ряде стран Западной Европы были развёрнуты баллистические ракеты «Першинг-2» и крылатые ракеты «Томагавк», что создало возможность атаки на гражданские и военные объекты в СССР и других странах социалистического блока.

Ракета Першинг-2. 1983 год
Ракета Першинг-2. 1983 год
Defenseimagery.mil

Но особую активность блок развернул с распадом Советского Союза. Несмотря на заверения, которые получил президент СССР Михаил Горбачёв от главы Госдепа США Джеймса Бейкера и канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера о том, что НАТО не будет расширять свои границы, вскоре в блок начали вступать новые страны. Конце 90-х — Венгрия, Польша и Чехия, в нулевых — Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, а после Албания и Хорватия. В последние годы к Североатлантическому альянсу присоединились Черногория и Северная Македония. На саммите НАТО, состоявшемся в 2008 году, было принято решение, что в блок войдут Украина и Грузия.

После Второй мировой войны США и НАТО активно ввязывались в вооружённые конфликты или сами их устраивали. Начиная с 1945 года, с атаки Хиросимы и Нагасаки, западные страны приняли участие в более чем трёх десятках различных «спецопераций». Только в 1946 году США выступили с поддержкой одного из участников гражданских войн в Китае и Греции, а Франция стала участником конфликта в Индокитае. В 1948 году американцы поддержали одну из сторон в гражданской войне в Коста-Рике, с 1950 года страны НАТО вмешались в ход Корейской войны. В 50−60-х годах политические кризисы и военные перевороты с участием американцев и их союзников ожидали Иран, Гватемалу, Ливан, Тайвань, Лаос, Конго, Кубу, Бразилию, Доминиканскую республику, Вьетнам и Камбоджу. В 70-х — Чили и Йемен. В 80-х США при поддержке союзников вмешались в конфликт Ирана и Ирака, ввели войска в Ливан, вторглись в Гренаду, провели военную операцию против Ливии, совершили интервенцию в отношении Панамы.

Далее НАТО провели операцию «Буря в пустыне» против Ирака, «Обдуманная сила» против Республики Сербской, нанесли ракетные удары по Судану и Афганистану. После новая операция против Ирака — «Пустынный лис». В 1999 году Североатлантический альянс атаковал Югославию, нанеся варварские авиаудары по городам страны.

В 2001 году НАТО начало военную операцию в Афганистане, продлившуюся 20 лет. В 2003 году вторглось в Ирак, свергнув правительство Саддама Хусейна. В 2011 году совершило интервенцию в Ливию, в результате чего было свергнуто правительство Муаммара Каддафи. В 2014 году США вторглись в Сирию и по-прежнему остаются в этой стране, мешая восстановлению национального единства.

Солдаты НАТО
Солдаты НАТО
Daniel Cole

О том, что во главе Североатлантического альянса, в котором формальное равенство имеют все участники, находятся США, говорит несколько фактов. Во-первых, именно американцы оказываются инициаторами военных операций, во-вторых, силами блока в Европе неизменно руководит американский генерал, в-третьих, именно на США приходится около 70% всех затрат военного блока. Расходы, между прочим, немаленькие. Совокупные военные расходы стран НАТО в 2019 году составили 1 трлн долларов США. При этом поставщиками вооружения выступают американские компании ВПК.

Украина уже прошла несколько этапов сближения с НАТО. В 1991 году она присоединилась к Совету североатлантического сотрудничества, в 1994 году вошла в программу «Партнёрство во имя мира». Украинский контингент задействовался НАТО в ходе операций в Ираке и Афганистане. Ещё в 2008 году Киев подал заявку на подготовку к членству в альянсе. На новый уровень сотрудничество вышло с 2014 года после госпереворота на Украине. В 2019 году курс на вступление закрепили в конституции. Инструкторы стран НАТО вели подготовку военнослужащих Вооружённых сил Украины. В августе 2021 года министры обороны США и Украины подписали договор об основах оборонного партнёрства.

В последние время страны НАТО активно поставляли на Украину оружие. За три месяца до начала спецоперации России Киев получил от альянса 1,2 тысячи тонн военных грузов, включая противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и гранатомёты NLAW. Новым этапом сотрудничества Украины и НАТО можно назвать заявления президента страны Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции в феврале 2022 года, когда он выразил намерения получить для страны статус ядерной державы. При условии уже имевшейся развитой военной инфраструктуры и передачи необходимых технологий от США в короткие сроки Украина могла стать для России беспрецедентной угрозой.

Владимр Зеленский на тактических учениях подразделений ВСУ
Владимр Зеленский на тактических учениях подразделений ВСУ
President.gov.ua

Тем не менее, несмотря на активное сотрудничество и помощь, после начала специальной военной операции России на Украине Североатлантический альянс решил остаться в стороне, ограничившись поставками вооружений и невоенной поддержкой.