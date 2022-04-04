Москва, 4 апреля 2022, 13:43 — REGNUM Активисты «Молодой Гвардии Единой России» совместно с «Волонтерской Ротой Боевого Братства» создали сайт для поиска людей, пропавших на территории Мариуполя. Заявки принимаются на сайте poisk-mariupol. ru. Данные о человеке будут проверяться волонтерами на предмет его прохождения через фильтрационный лагерь или непосредственно на местах в Мариуполе. Об этом сообщил журналистам председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Чтобы оставить заявку, на сайте poisk-mariupol. ru необходимо указать телефон родственника для обратной связи, имя пропавшего, дату его рождения, место жительства, где может находиться пропавший, дату последнего контакта с ним и, по возможности, фотографию.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 марта первая группа волонтеров «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты», состоящая из 50 человек, прибыла на территорию Донбасса. Среди добровольцев медики, психологи, а также люди, имеющие большой опыт работы в условиях чрезвычайных ситуаций.