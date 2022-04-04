Чебоксары, , 13:43 — REGNUM В Чувашии чуть снизилось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом, при этом вылечились от ковида ещё почти 500 человек. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным на 4 апреля, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 77 099 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 3 апреля — 60. Напомним, что 2 апреля было официально выявлено 63 носителя инфекции.

Выздоровели в Чувашии ещё 499 ковидных больных, всего в республике вылечились 61 913 человек. Таким образом, доля выздоровевших составляет 80,3%.

Что касается госпитализаций, то 2 апреля в больницы направлены 34 пациента с коронавирусом, а 3 апреля — 14 ковид-больных.

Количество летальных исходов достигло 4561 человека, в том числе 3 апреля от COVID-19 умерли трое пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля глава минздрава Чувашии Владимир Степанов заявил, что в республике наблюдается «положительный тренд» в условиях пандемии коронавируса в части снижения вновь выявляемых случаев заражения, смертности и загруженности коечного фонда. Но при этом «очень высоки» риски повторного заражения, и «ситуация может поменяться в любой момент».

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