Москва, 4 апреля, 2022, 13:43 — ИА Регнум. Возвращение к золотому стандарту — тема, которая периодически возникает в рамках предложений по реформированию Ямайской валютной системы или даже полной ее замены, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировые финансовые рынки и финтех РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Белянчикова.

James St. John Золото

«Официально демонетизация золота произошла в 1976 году на международной конференции в Кингстоне, но фактически это случилось несколькими годами раньше — когда США отказались обменивать доллары на золото, что положило конец основанной на этом Бреттон-Вудской системе.

Золото в течение столетий выполняло роль денег, оно обладает многими свойствами, делающими его удобным для этой цели, но сегодняшние реалии показывают, что его цена в основных валютах (или, если посмотреть с другой стороны, цена основных валют в золоте) во многом зависит от решений отдельных стран или международных организаций.

Так, изменение цены на золото последних трех лет во многом было предопределено не только ситуацией, связанной с пандемией или сегодняшней ситуацией, а тихим решением Базельского комитета по банковскому надзору отнести «физическое» золото к активу первого уровня, принятым весной 2019 года — после этого заговорили о случившейся ремонетизации золота.

Результатом стал скачок стоимости тройской унции с $1200−1300 в начале 2019 года до более $2000 в августе 2020 года и 8 марта 2022 года, да и сегодняшняя цена лишь немногим не дотягивает до рекордной.

Что мы в результате имеем? Мы имеем актив, цена на который меняется едва ли не больше, чем на другие традиционные биржевые товары.

Поэтому можно сделать предположение, что привязка национальных валют к золоту, а не, скажем, к товарной корзине не будет означать бо́льшей «твердости» того или иного платежного средства.

Ямайская валютная система нуждается в совершенствовании или даже замене, но на сегодняшний день возврат к «желтому металлу» как к некому объективному мерилу стоимости и единственному обеспечению национальных и региональных валют представляется идеей, требующей как минимум более глубокого изучения», — полагает эксперт .

Как сообщало ИА REGNUM, разговоры о возобновлении четкой привязки денежных средств к золоту вполне имеют право на существование, поскольку это даёт немало плюсов, заявил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

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