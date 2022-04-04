Москва, 4 апреля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Китайские импортеры сжиженного природного газа (СПГ) намерены приобрести сырье в России, так как оно продается с большой скидкой к рыночной цене, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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«Государственные компании (Китая), среди которых Sinopec и Petrосhina, ведут переговоры с поставщиками о закупке спотовых партий СПГ из России с большой скидкой», — пишет агентство.

Отмечается, что СПГ продается с дисконтом в более чем 10% по сравнению с тем, что поставляется из Средней Азии. Несмотря на то, что КНР не испытывает острой нехватки СПГ из-за теплой погоды, покупка такого дешевого сырья позволит стране пополнить резервуары до сезонного взлета цен, уточняет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что введение эмбарго на поставки энергоносителей из России может привести экономику Германию к худшему кризису со времен завершения Второй мировой войны.

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