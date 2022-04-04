Белгород, , 13:58 — REGNUM В Белгородской области за минувшие сутки после лечения COVID-19 выписаны 240 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля в региональном оперативном штабе. От осложнений скончались ещё три пациента.

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С начала пандемии в Белгородской области выявили 127 311 носителей коронавируса. Справились с заражением 116 049 человек, скончались от последствий инфекции 2 168 пациентов.

В ковид-стационарах находятся 747 человек, лечатся амбулаторно 8 347 жителей.

На вакцинацию от подано 1 087 988 заявок, двукратные прививки сделали 993 262 белгородца.

По данным федерального оперштаба, за последние сутки госпитализированы три новых ковид-пациента.