Москва, , 13:37 — REGNUM Противоречия мирового развития, связанные с финансовым кризисом 2007−9 годов, никуда не пропали. Об этом 4 апреля заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец на телеканале «Россия 24».

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«В мире достаточно серьёзные диспропорции и без санкционной войны против России. Все экономисты уже достаточно давно говорят о том, что диспропорции кризиса 2007−9 годов никуда не делись», — заявил Зубец.

«В принципе, миру и так грозят большие экономические неприятности. И плюс к этому — действия европейских и американских политиков, которые ещё больше нагружают собственную экономику и делают ещё более вероятным экономический кризис», — отметил он.