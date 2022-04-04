Таллин, 4 апреля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Предлагаемый правительством Эстонии законопроект о запрете «враждебных символов» и «языка вражды» позволяет властям слишком вольно трактовать свои возможности по борьбе с инакомыслием. Об этом заявили представители оппозиционных партий страны Isamaa и EKRE.

Эстония

Как сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, оппозиция выступила против криминализации убеждений.

«На самом деле это закон о контроле над убеждениями. Он не касается только событий на Украине или российских военных символов. Он всеобъемлющий, и это в действительности означает, что правительство представило нам закон о «языке вражды», то есть закон о контроле над убеждениями и цензуре», — сказал председатель EKRE Мартин Хельме.

Оппозиция считает, что под видом запрета на георгиевские ленточки и букву Z правящие партии пытаются «протащить» требуемые руководством Евросоюза поправки, которые по сути запрещают критиковать нетрадиционные сексуальные отношения или поддерживать националистические ценности и традиции.

По мнению Хельме и депутата парламента Урмаса Рейнсалу, соглашаться на это не следует.

«Мы всегда были категорически против криминализации убеждений. И я бы еще отдельно отметил, что разжигание войны уже запрещено эстонскими законами, и за это можно наказывать даже в уголовном порядке. Точно так же и с разжиганием межнациональной вражды», — добавил Хельме.

По его мнению, уже действующих законов достаточно, чтобы не допускать тех или иных провокаций.