Москва, , 13:34 — REGNUM Западные страны теперь уже вынуждены поддерживать накал противоречий с Россией, чтобы найти оправдание собственным действиям перед своими избирателями. Об этом 4 апреля заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец на телеканале «Россия 24».

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

«Западные политики находятся перед риском потери лица. С них их избиратели спросят: вот мы тратим какие-то деньги, чтобы преодолеть последствия санкций, которые мы ввели против России. А где результат? И для того, чтобы удержаться у власти, политикам необходимо продемонстрировать, что у них есть какой-то запас давления, поддерживать этот санкционный накал борьбы с Россией», — заявил Зубец.

«Большая часть действий, которые предпринимаются сегодня — это действия психологические и направленные не против нас. Они направлены на своего собственного избирателя. Это попытка сделать хорошее лицо при плохой игре», — указал он.