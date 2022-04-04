Обнинск, Калужская область, 4 апреля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области направлено в суд уголовное дело в отношении 50-летнего главного бухгалтера муниципального учреждения. Женщина обвиняется в совершении коррупционного преступления — злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом 4 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

Установлено, что обвиняемая скрыла от директора муниципального учреждения и от администрации города наличие задолженности со стороны коммерческой организации по арендным платежам. Эти действия злоумышленница совершила с целью получения выгоды имущественного характера, поскольку коммерческая организация являлась организацией, подконтрольной ей и её дочери. Муниципальному учреждению и госадминистрации Обнинска был причинён ущерб на общую сумму более 250 тысяч рублей, которые не поступили в муниципальный бюджет.

Обвиняемой грозит наказание до четырёх лет лишения свободы.