Санкт-Петербург, 4 апреля, 2022, 13:35 — ИА Регнум. Температурные испытания на наступившей неделе затронут шесть районов Санкт-Петербурга, предупреждает 4 апреля ГУП «ТЭК СПб».

ГУП «ТЭК СПб» Карта испытаний теплосети

Так, с 4 по 8 апреля предприятие испытает теплосети в Выборгском, Пушкинском, Красногвардейском, Невском, Фрунзенском и Калининском районах Санкт-Петербурга.

«Во время испытаний температура теплоносителя может достигать 110 °С», — предупреждает пресс-служба ГУПа.

При обнаружении парения, вытекания воды, проседания грунта, надо звонить по телефонам 112, 004 и 601−93−93.

Напомним, в этом году в рамках подготовки к отопительному сезону 2022−2023 ГУП «ТЭК» проведет 52 проверки сетей. Испытания необходимы, чтобы выявить слабые места сетей и произвести замену.