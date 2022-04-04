Салехард, 4 апреля 2022, 13:32 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе по состоянию на 4 апреля за сутки госпитализировали восемь человек с COVID-19. Всего в ковидных госпиталях Ямала лечится 81 пациент с коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперативный штаб.
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Выздоровели за сутки 15 ямальцев. Заразились коронавирусом 56 человек — на одного больше, чем днём ранее. Среди вновь заражённых три вахтовика.
С начала пандемии в ЯНАО на 4 апреля зарегистрировано 135 694 случая заражения коронавирусом, выздоровели 133 613 человек, 1035 скончались.
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