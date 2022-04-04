Ставрополь, 4 апреля 2022, 13:30 — REGNUM На Ставрополье 4 апреля вновь задул шквалистый ветер, вызвавший пыльную бурю. Пока она наблюдается в трех округах, но в Госавтоинспекции предупредили о возможности распространения ее на всю восточную область и еще четыре района. Из-за пыльной бури ограничена видимость на автодорогах края.
Всех, кто оказался в настоящее время на дорогах Ставропольского края, призвали к соблюдению низкого скоростного режима и дистанции. Водителей предупредили о возможности резких неуправляемых заносов автомобилей из-за ветра.
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