Санкт-Петербург, , 13:52 — REGNUM Проблемные контейнерные площадки для выброса бытовых отходов почти ликвидированы в Санкт-Петербурге. Это следует из данных на 4 апреля, которые размещены на сайте Смольного.

Мусор Анна Рыжкова © ИА REGNUM

За прошедшую неделю ситуация с мусором в городе значительно изменилась в лучшую сторону. Если ранее лидером по количеству проблемных контейнерных площадок, по отношению к общему их числу, был Кронштадтский район, где этот показатель составлял 7,2%, то теперь он сократился на 6,7% и составляет всего 0,5%.

На начало этой недели непочетное первое место принадлежит Невскому району с показателем в 3,7% проблемных мест для сбора мусора. Отметим, что на прошлой неделе этот район занимал вторую позицию с отметкой в 4,6% таких площадок.

Один из жителей Невского района подтвердил сохранение проблемы, отмечая, что на ближайшей к его дому площадке присутствует «антисанитария, лужи и глубокий слой грязи на мусорной площадке, невозможно подойти к контейнерам. Между домами 10 и 12 на пер. Матюшенко».

В целом, по Петербургу наблюдается нормализация «мусорной» обстановки. В среднем по городу процент проблемных площадок составляет 1,5−2%.

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