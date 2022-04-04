Кемерово, 4 апреля, 2022, 13:30 — ИА Регнум. В Кемеровской области завтра, 5 апреля, ожидается потепление до +18 °C. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отражения весны

«Переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью местами по востоку небольшие осадки, ночью и утром местами туман, — говорится в прогнозе. — Ветер юго-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с».

При этом ночью 5 марта в регионе ожидается 0…+5 °C, местами до — 5 °C, днём — +6…+11 °C, местами до +18 °C.