Москва, , 13:29 — REGNUM Заявления Польши о готовности разместить американское ядерное оружие на своей территории, могут привести к дальнейшему росту напряжённости в Европе. Об этом 4 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Польша

«Предлагаемые действия, конечно, могут привести к дальнейшему росту напряжённости на континенте», — сказал Песков.

По его словам, в последнее время линия польского руководства является воинственной, антироссийской и «вызывает глубокую обеспокоенность».

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский в интервью немецкой газете Welt am Sonntag заявил, что Польша открыта для размещения ядерного оружия США на своей территории, а также призвал создать в стране новый командный центр НАТО.

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