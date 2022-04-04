Сеул, , 13:29 — REGNUM В феврале стоимость импортируемой сельскохозяйственной продукции, продукции животноводства и рыболовства в Южной Корее подскочила почти на 32%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные Корейского института содействия статистике торговли.

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Согласно опубликованным данным, в феврале индекс цен на импортную сельскохозяйственную, животноводческую и рыбную продукцию в стране составил 112,6 пункта, что на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Известно, что темпы роста свыше 30% держатся третий месяц подряд. В декабре прошлого года индекс вырос на 33,5% в годовом исчислении, а в январе текущего года — на 31,5%. По сравнению с предыдущим месяцем индекс импортных цен вырос на 0,8%.

Эксперты отмечают, что февральский рост цен связан с проблемами в глобальной цепочке поставок, ростом спроса на фоне восстановления мировой экономики после пандемии и геополитическими рисками, связанными с ситуацией на Украине. В институте добавили, что ещё одной причиной стало ослабление южнокорейской валюты по отношению к доллару.