Пошехонье, Ярославская область, 4 апреля 2022, 13:38 — REGNUM В Пошехонском и Ростовском районах Ярославской области сотрудники полиции задержали «чёрных лесорубов». Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.
В Пошехонском районе к правоохранителям обратился директор лесничества, пожаловавшийся на то, что неизвестные вырубили 38 кубометров елей недалеко от деревни Бараново. Ущерб составил 480 тысяч рублей.
Также в Ростовском районе неизвестные вырубили 10 берёз недалеко от деревни Беклемишево. Ущерб от действий составил 140 тысяч рублей. Полиция задержала подозреваемого — мужчину 1977 года рождения.
По обоим случаям возбуждены уголовные дела за незаконную рубку леса.