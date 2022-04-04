Пошехонье, Ярославская область, 4 апреля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. В Пошехонском и Ростовском районах Ярославской области сотрудники полиции задержали «чёрных лесорубов». Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

Рубка деревьев

В Пошехонском районе к правоохранителям обратился директор лесничества, пожаловавшийся на то, что неизвестные вырубили 38 кубометров елей недалеко от деревни Бараново. Ущерб составил 480 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен неработающий, ранее неоднократно судимый житель Пошехонского района 1979 года рождения. Мужчиной даны признательные показания. Он пояснил, что вырубил лес с целью изготовления сруба для бани и его последующей продажи», — рассказали в пресс-службе ярославской полиции.

Также в Ростовском районе неизвестные вырубили 10 берёз недалеко от деревни Беклемишево. Ущерб от действий составил 140 тысяч рублей. Полиция задержала подозреваемого — мужчину 1977 года рождения.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела за незаконную рубку леса.