Тамбов, , 13:28 — REGNUM В Тамбове вечером 3 апреля автомобиль провалился под землю на улице Фабричной, сообщила пресс-служба поставщика услуг по холодному водоснабжению и водоотведению «РКС-Тамбов».

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Легковой автомобиль проезжал по улице Фабричной в сторону поворота на улицу Кавалерийскую. Асфальт провалился под машиной, и она упала в образовавшуюся яму. Под землёй целиком скрылась вся передняя часть автомобиля.

В «РКС-Тамбов» аварию объяснили повреждением в коллекторе диаметром 1000 миллиметров: из-за газовой коррозии обрушился свод железобетонной трубы, что спровоцировало провал на проезжей части, под которой пролегает коллектор.

Бригада «РКС-Тамбов» извлекла из ямы автомобиль, водитель не пострадал. Водителю обещают возместить стоимость ремонта авто.