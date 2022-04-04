Брянск, 4 апреля, 2022, 13:29 — ИА Регнум. За 2021 год в Брянске безработица сократилась в 3,8 раза, оборот брянских организаций вырос более чем на 20%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 апреля в пресс-службе городской администрации.

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На начало января 2022 года в качестве безработных в Брянске было официально зарегистрировано 1 127 человек, это 0,5% к численности экономически активного населения.

В течение 2021 года в Брянске было зарегистрировано 2 635 новых субъектов малого и среднего предпринимательств, а их общая численность — 18 859.

Оборот брянских организаций за 2021 год по всем видам экономической деятельности составил 367,4 млрд рублей, что на 20,8% больше 2020 года. Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и средними предприятиями Брянска в 2021 году составил 231,1 млрд рублей, рост по отношению к 2020 году составил 19,4%.

По данным Брянскстата, официальный статус безработного на конец февраля 2022 года в области получили 3 972 человека, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года численность безработных уменьшилась на 6 899 человек.