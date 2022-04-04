Оренбург, 4 апреля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В ковидные центры Оренбургской области за сутки поступили 17 пациентов, что на пять больше предыдущего суточного показателя. Об этом 4 апреля сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

На сегодняшний день в стационарах лечение получают 319 человек. Из них 97 человек находятся в тяжелом состоянии, 12 – на искусственной вентиляции лёгких, еще 206 – получают кислородную поддержку.

За последние сутки в регионе из клиник выписались 678 оренбуржцев. От короновирусной инфекции скончались три человека.

С начала пандемии в Оренбуржье выявили 211 698 заражения коронавирусом, в том числе за 3 апреля – 241 случай. Продолжается спад заболеваемости.