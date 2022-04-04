Москва, 4 апреля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Попытки экономического давления на Россию оказались нерезультативны. Об этом 4 апреля заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Совершенно очевидно, что попытки экономического давления на Россию не привели ни к какому результату. Как спецоперация на Украине продолжалась, так она и продолжается», — заявил Зубец.

«Это значит, что западные политики находятся перед риском потери лица. С них их избиратели спросят: вот мы тратим какие-то деньги, чтобы преодолеть последствия санкций, которые мы ввели против России. А где результат? И для того, чтобы удержаться у власти, политикам необходимо продемонстрировать, что у них есть какой-то запас давления и поддерживать этот санкционный накал борьбы с Россией», — указал он.