Париж, , 13:25 — REGNUM Четыре колонны грузовиков с 50 тоннами гуманитарного груза прибыли на Украину из Франции в рамках международной стратегической инициативы, сообщает Le Parisien.

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

На Украину доставили гуманитарный груз, состоящий из продуктов питания, санитарно-гигиенических предметов, одежды, одеял, детских вещей, ходунков, медикаментов, медицинских изделий, инвалидных колясок.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс пообещал помочь фермерам после рекордно низких температур в стране.

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