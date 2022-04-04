Каракас, 4 апреля, 2022, 13:25 — ИА Регнум. Правительство Венесуэлы заявило об укреплении всех стратегических объектов страны после того, как президент Николас Мадуро осудил возможные нападения со стороны Колумбии. Об этом в своём аккаунте в Twitter написал стратегический оперативный командующий Боливарианских национальных вооруженных сил Доминго Эрнандес.

Венесуэла

По его словам, силы безопасности активизировали действия по обороне и предотвращению диверсий перед лицом новых террористических угроз со стороны правительства Ивана Дуке.

Эрнандес объявил о привлечении новых контингентов для усиления патрулирования на приграничных территориях и сохранения свободы и суверенитета территории Венесуэлы

Ранее Мадуро заявил, что Иван Дуке планирует нападения и диверсии с целью дестабилизации Венесуэлы до своего ухода с поста президента Колумбии.