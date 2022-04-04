Москва, , 13:38 — REGNUM Ситуация вокруг украинской Бучи – очередная фейковая атака, в городе была устроена инсценировка. Об этом 4 апреля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На днях очередная фейковая атака была предпринята в городе Буча Киевской области после того, как оттуда вышли российские военнослужащие в соответствии с планами», — заявил глава МИД РФ на встрече с замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом.

Лавров уточнил, что в этом городе через несколько дней была устроена инсценировка, которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители.

Как сообщало ИА REGNUM, российская армия покинула этот населённый пункт 30 марта, после очередного раунда переговоров между Россией и Украиной. За всё время нахождения города под контролем российских военнослужащих местные жители не испытывали притеснений. Они могли свободно перемещаться и пользоваться мобильной связью, а также выехать в северном направлении. При этом южные окраины, включая и жилые кварталы, круглые сутки обстреливались украинскими военнослужащими.

Также в Минобороны обратили внимание на то, что так называемые «свидетельства преступлений» в Буче стали известны общественности на четвёртый день выхода оттуда российской армии. В город прибыли сотрудники СБУ, а также украинского телевидения. При этом тела людей, опубликованные киевским режимом, за минимум четыре дня не окоченели и не имеют трупных пятен, а в ранах видна не свернувшаяся кровь. Всё это тоже неопровержимо подтверждает, что видеокадры и фотографии из Бучи являются очередной постановкой киевского режима для западных СМИ. Ранее такое уже было в Мариуполе и других городах.

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