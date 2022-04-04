Чегемский район, Кабардино-Балкария, 4 апреля, 2022, 13:19 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии выявлен факт незаконного распоряжения земельным участком сельхозназначения из корыстной заинтересованности чиновника. В совершении преступления подозревается бывший глава администрации городского поселения Чегем. Против него возбуждено уголовное дело, сообщили 4 апреля в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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«Выявлен факт превышения должностных полномочий бывшим главой администрации городского поселения Чегем. Установлено, что подозреваемый в период работы из корыстной заинтересованности вопреки интересам муниципальной службы осуществил незаконную продажу земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 36 405 кв. м» , — уточнили в ведомстве.

Какой из экс-мэров Чегема подозревается в совершении должностного преступления, не сообщается. Также не говорится о том, когда было совершено преступление. Известна лишь статья, по которой возбуждено дело — превышение должностных полномочий. Максимальный срок наказания по ней — четыре года лишения свободы.