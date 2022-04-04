Москва, , 13:17 — REGNUM Большинство современных политиков в Евросоюзе и США не учитывают глобальные интересы собственных стран. Об этом 4 апреля заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец на телеканале «Россия 24».

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Большинство европейских политиков и американских политиков живут не глобальными интересами своих стран. Они живут интересами выборов, чтобы удержаться у власти», — заявил Зубец.

«Для того, чтобы удержаться у власти, им необходимо произвести впечатление своей удалью на своих избирателей. Ровно этим они и заняты», — указал он.