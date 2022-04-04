Москва, 4 апреля, 2022, 13:15 — ИА Регнум. Ослабление статуса доллара как мировой резервной валюты приведёт к катастрофическим последствиям для экономики США. Об этом 4 апреля заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец на телеканале «Россия 24».

Brett Hondow Доллары

«Они двинулись по пути того, что мир всё с большей опаской смотрит на доллар как на инструмент накопления расчётов. Рано или поздно в перспективе какого-то количества лет это приведёт к тому, что мир перейдёт на другие валюты, либо на золото, либо перейдёт на взаимную торговлю в национальных валютах без участия долларов», — заявил Зубец.

«Это значит, что огромная масса долларов, которая накопилась по всему миру, рано или поздно хлынет назад в Америку и просто затопит экономику Соединённых Штатов: она может привести к огромной инфляции, к огромным социальным потрясениям, глобальному финансово-экономическому кризису. И это совершенно неизбежно», — указал он.