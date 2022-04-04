Горно-Алтайск, 4 апреля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Спасатели предупредили о сохраняющейся опасности схода лавин в горах Республики Алтай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Горный Алтай

В связи с этим местным жителям и туристам рекомендовано воздержаться от посещения лавиноопасных районов, не выходить на горнолыжные и альпинистские маршруты.

«Не рекомендуется отправляться в любой поход в одиночку, неподготовленным людям, в темное время суток. Заранее сообщайте о маршруте и планах своим близким», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, на выходных в Бурятии под лавину попали туристы из Иркутска. В результате один человек пострадал.

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