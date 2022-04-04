Чебоксары, 4 апреля, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Предстоящая апрельская неделя в Чувашии будет ветреной с мокрым снегом и дождями. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки

По его словам, 4 апреля погоду в республике определяет волновой южный циклон, который станет причиной новых осадков. Предварительно может выпасть до 6 см снега.

5 апреля осадки не прогнозируются, но при этом Чувашия окажется в холодной воздушной массе. 6 и 7 апреля из-за прихода фронтов атлантического циклона возобновятся осадки, и усилится ветер, его порывы будут достигать 16 метров в секунду.

8 апреля Чувашия тёплая воздушная масса обеспечит сухую погоду, температура поднимется до +10 градусов. 9 апреля пройдут небольшие дожди. По прогнозам синоптика-любителя, в начале второй декады месяца воздух прогреется до +15…+20 градусов.

По предварительным прогнозам, вечером 12 апреля холодный фронт снова принесёт дожди и похолодание до +10…+12 градусов. В последующие дни не исключаются новые заморозки и снег.