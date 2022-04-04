Москва, , 13:09 — REGNUM США получают сотни миллиардов долларов в год благодаря мировому спросу на доллар. Об этом 4 апреля заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец на телеканале «Россия 24».

Доллар © ИА REGNUM

«Соединённые Штаты очень много зарабатывают на том, что доллар — это главная валюта для международных расчётов. Около 80% всех сделок в мире проходит через доллар», — заявил Зубец.

«Это значит, что каждый год США выпускают в мир огромное количество валюты, которая нужна ровно для того, чтобы поддерживать международную торговлю, которая растёт до 10% в год. Это колоссальный источник доходов для Соединённых Штатов, которые на этом зарабатывают сотни миллиардов долларов в год», — указал он.